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Барбашёв вернётся в Эдмонтон 15 августа и четыре дня будет проходить тесты на коронавирус

Барбашёв вернётся в Эдмонтон 15 августа и четыре дня будет проходить тесты на коронавирус
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе сообщил, что российский нападающий Иван Барбашёв вернётся в расположение команды 15 августа, после чего на протяжении четырёх дней подряд будет проходить тесты на коронавирус. Только в случае четырёх отрицательных тестов Иван будет допущен до команды.

Решение Барбашёва покинуть расположение «Сент-Луиса» было обусловлено рождением ребёнка и заранее оговорено с руководством клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Барбашёв принял участие в 69 матчах за «Сент-Луис», в которых набрал 26 (11+15) очков при показателе полезности «+4» и 23 минутах штрафа. В квалификационном раунде Кубка Стэнли Барбашёв сыграл один матч, не отметившись очками при показателе полезности «0».

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