Защитник «Коламбуса» Джонс о неудалении Хедмана: работа судей всю ночь была подозрительна

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс прокомментировал эпизод с защитником «Тампа Бэй-Лайтнинг» в матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

«Я бы хотел, чтобы они, судьи, подошли и дали объяснение. Мне звонят и спрашивают об этом. Работа судей была подозрительна всю ночь. Итак, мы просто хотим ясного объяснения и всё ещё его не получили», — приводит слова Джонса журналист Марк Мастерс в своём «твиттере».

За минуту до победного гола судьи не удалили шведского защитника «Тампы» Виктора Хедмана на две минуты за нарушение правил на американском форварде Кэме Аткинсоне.

Команды провели четыре овертайма без заброшенных шайб и лишь в пятом Брейден Пойнт с передач Кучерова и Михаила Сергачёва всё-таки принёс «молниям» победу со счётом 3:2. Команды провели на льду 150 минут и 27 секунд, это четвёртый по продолжительности матч в истории НХЛ.