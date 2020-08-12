Купер — о Василевском: с каждой минутой матча он становился всё сильнее и сильнее

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 5ОТ) отметил игру российского голкипера Андрея Василевского.

«С каждой минутой матча он становился всё сильнее, сильнее и сильнее», — приводит слова Купера журналист Марк Мастерс.

Вратарь «Коламбуса» Йоонас Корписало обновил рекорд НХЛ по количеству отражённых бросков за матч в плей-офф. Финский голкипер отразил 85 бросков из 88. Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский справился с 61 броском из 63. Василевский побил рекорд Хабибулина в «Тампе» по сейвам за матч в плей-офф НХЛ. Прежнее достижение было установлено Николаем в 2003 году (60 сейвов в матче с «Вашингтон Кэпиталз»).