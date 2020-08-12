Худобин в 34 года дебютировал в основном составе в матче основной части Кубка Стэнли

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся первый матч «Даллас Старз» и «Калгари Флеймз» в четвертьфинале плей-офф Национальной хоккейной лиги в Западной конференции. Встреча завершилась победой «Калгари» со счётом 3:2.

Голкипер «Далласа» Антон Худобин впервые в карьере вышел в старте на матч основной сетки Кубка Стэнли. В матче с «Калгари» Худобин справился с 23 бросками соперника из 26. До этого 34-летний россиянин лишь дважды выходил на замену в двух предыдущих розыгрышах плей-офф НХЛ.

Заметим, что в нынешнем сезоне российский голкипер уже дважды играл в матче плей-офф, но это был матч группового раунда плей-офф, который проводился впервые в истории Кубка Стэнли. Основной вратарь «Старз» Бен Бишоп продолжает набирать форму после травмы.