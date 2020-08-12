Худобин в 34 года дебютировал в основном составе в матче основной части Кубка Стэнли

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся первый матч «Даллас Старз» и «Калгари Флеймз» в четвертьфинале плей-офф Национальной хоккейной лиги в Западной конференции. Встреча завершилась победой «Калгари» со счётом 3:2.
Голкипер «Далласа» Антон Худобин впервые в карьере вышел в старте на матч основной сетки Кубка Стэнли. В матче с «Калгари» Худобин справился с 23 бросками соперника из 26. До этого 34-летний россиянин лишь дважды выходил на замену в двух предыдущих розыгрышах плей-офф НХЛ.
Заметим, что в нынешнем сезоне российский голкипер уже дважды играл в матче плей-офф, но это был матч группового раунда плей-офф, который проводился впервые в истории Кубка Стэнли. Основной вратарь «Старз» Бен Бишоп продолжает набирать форму после травмы.
- 12 августа 2020
-
09:14
-
08:40
-
08:36
-
08:25
-
08:09
-
06:05
-
05:51
-
05:44
-
05:35
-
05:35
-
05:22
-
05:19
-
05:14
-
05:07
-
05:00
-
04:53
-
04:51
-
04:48
-
04:39
-
04:05
-
03:55
-
03:37
-
03:20
-
03:04
-
03:03
-
02:06
-
00:34
- 11 августа 2020
-
23:47
-
23:29
-
23:15
-
23:08
-
22:50
-
22:32
-
22:28
-
22:11