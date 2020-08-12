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«Вегас» разгромил «Чикаго», Смит набрал 3 очка

«Вегас» разгромил «Чикаго», Смит набрал 3 очка
Хоккей / НХЛ 0

Завершился матч 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Ши Теодор, Уильям Каррье и дубль оформил Райлли Смит. Также на счету Смита результативная передача. Единственную шайбу за «Чикаго» забросил Давид Кемпф с передачи Брэндона Саада.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Следующий матч между «Вегасом» и «Чикаго» состоится 14 августа, начало – в 00:30 мск.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
12 августа 2020, среда. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Теодор (Смит, Мартинес) – 27:22' (5x5)   2:0 Каррье (Ривз, Руа) – 29:39' (5x5)   2:1 Кемпф (Саад) – 30:51' (4x5)   3:1 Смит (Маршессо) – 43:32' (5x5)   4:1 Смит (Маршессо) – 48:14' (5x5)
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