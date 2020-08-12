«Вегас» разгромил «Чикаго», Смит набрал 3 очка

Завершился матч 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей отличились Ши Теодор, Уильям Каррье и дубль оформил Райлли Смит. Также на счету Смита результативная передача. Единственную шайбу за «Чикаго» забросил Давид Кемпф с передачи Брэндона Саада.
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Следующий матч между «Вегасом» и «Чикаго» состоится 14 августа, начало – в 00:30 мск.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».
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