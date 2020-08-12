Торторелла — о рекорде Джонса: да он же конь. Сет мог играть и дальше

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после поражения в первом матче серии плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 5ОТ, 0-1) прокомментировал достижение защитника команды Сета Джонса.
Защитник «Коламбуса» провёл на льду 65 минут и 6 секунд, что является новым рекордом по игровому времени для одного хоккеиста. Прежний рекорд принадлежал российскому защитнику Сергею Зубову, который в 2003 году провёл на льду 63 минуты и 51 секунду.
«Да он же конь. Сет мог играть и дальше, если бы «Коламбус» продолжал оставаться в матче. Он просто неумолим в том, как он играет», — сказал Торторелла.
Команды провели четыре овертайма без заброшенных шайб, и лишь в пятом Брейден Пойнт всё-таки принёс «молниям» победу. Шайба отскочила к канадскому форварду рикошетом от Владислава Гаврикова. Результативные передачи в активе Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва.
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