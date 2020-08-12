«Авангард» представил форму для предсезонных матчей. На левом рукаве вышит герб Омска
«Авангард» в официальном «твиттере» омского клуба представил форму для предсезонных матчей.
«Авангард» разработал дизайн игровых свитеров, подчёркивающий связь команды с родным городом: центральным элементом стало изображение стены – символа Омской крепости. На левом рукаве игрового свитера вышит герб Омска.
В этом сезоне омскому хоккею исполняется 70 лет. Отдавая дань уважения истории клуба, каждый хоккеист, выходящий на лёд в форме «Авангарда», будет носить на груди шеврон — в честь юбилея», — сказано в сообщении пресс-службы «ястребов».
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» омского клуба.
Первый матч в межсезонье команда Боба Хартли проведёт сегодня, 12 августа, с московским «Динамо».
12 августа московское «Динамо» проведёт контрольный матч с «Авангардом»
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