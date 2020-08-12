Купер: раз сто повторил ребятам, чтобы не жертвовали обороной ради шанса в нападении

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу в первом матче серии плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 5ОТ, 1-0).

«Мой главный месседж игрокам на протяжении всех этих овертаймов был очень простой: ни в коем случае не жертвуйте игрой в обороне ради шанса что-то создать в нападении. Эти слова я повторил, наверное, раз сто.



Ментальный стресс, который ребята перенесли, даже вообразить трудно. Твоё тело отказывается тебя слушаться. Уверен, что у многих случались мышечные судороги – и через всё это ты всё равно должен продолжать фокусироваться», – цитирует Купера пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Рекорд по продолжительности матча в НХЛ был установлен в 1936 году, когда «Детройт» и «Монреаль» находились на льду 176 минут и 30 секунд. Второе место занимает матч между «Бостоном» и «Торонто» (164.46). Топ-3 замыкает встреча «Филадельфия» — «Питтсбург» (152.01).