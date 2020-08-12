Фридман: единственный способ встряхнуть «Питтсбург» — обменять Малкина или Кросби

Известный североамериканский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал вероятность обмена ветеранов «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Евгения Малкина.
«Во вторник генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд подлил масла в огонь, поставив под сомнение характер команды в четвёртом матче серии плей-ин c «Монреалем». «Когда что-то идёт не так, то нужно внести изменения», — сказал он, но добавил, что изменения не коснутся Евгения Малкина, Сидни Кросби или Криса Летанга. При этом после поражения Кросби сказал, что окно возможностей для «Питтсбурга», вероятно, закрылось из-за возраста.
Кросби исполнилось 33 года, Летангу столько же, Малкин на год старше. Ставить под сомнение уровень этих трёх хоккеистов неразумно, но время нельзя победить. Вероятно, что единственный способ по-настоящему встряхнуть «Питтсбург» — это отправить кого-то из них в обмен на хорошую компенсацию», — отметил Фридман.
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