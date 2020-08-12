Кожевников: в НХЛ рисуют нулевую заболеваемость, а мы стремимся играть при пустых трибунах

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников критически оценил статистику заболеваемости коронавирусом в НХЛ и поделился мнением об ограничении посещаемости матчей КХЛ в период пандемии.
«Не понял слова одного из менеджеров «Сибири», что лучше играть при пустых трибунах, чем при 10-процентной заполняемости арены. Хоккей без зрителей смотреть очень тяжело, это мы видим на примере НХЛ. Странно, что у нас не все пытаются бороться за болельщиков. Я считаю, что, наоборот, нужно стремиться хотя бы к 20-процентной заполняемости.
У нас практически в каждой команде есть вирус, а там уже третью неделю рисуют нулевую заболеваемость. Удивительные цифры! Не верю ни секунды. Особенно когда смотрю списки команд и в них постоянно появляются новые травмированные. Нужно отдать НХЛ должное – идёт большой бизнес, всем нужны деньги, а не больные. Думаю, нам нужно ориентироваться на НХЛ и пропагандировать свой хоккей, а не стремиться играть при пустых трибунах», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
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