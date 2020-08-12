Фридман: игроки из Америки звонят в Европу и просятся играть без зарплаты — за еду и жильё

Известный североамериканский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман отметил повышенный интерес хоккеистов из-за океана к вариантам трудоустройства в Европе.

«Североамериканские хоккеисты изо всех сил пытаются найти варианты временного трудоустройства. Один из европейских тренеров сообщил мне, что ему звонят парни, готовые играть без зарплаты — просто за жильё и еду. Но они хотят вернуться в Северную Америку, когда там начнётся предсезонная подготовка.

В КХЛ сейчас идут предсезонные турниры, но и там не всё гладко. «Куньлунь», который должен базироваться в Китае, в этом году будет играть в России. Команды из Латвии и Финляндии тоже имеют запасные варианты проведения домашних матчей на территории России. Так что всё непросто», — отметил Фридман.