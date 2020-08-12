Лидеры московского «Динамо» пропустят контрольный матч с «Авангардом»

Московское «Динамо» объявило состав на контрольный матч с «Авангардом», который состоится 12 августа в Балашихе. Встречу пропускают ключевые игроки команды Владимира Крикунова. Вне заявки на матч остались голкиперы Иван Бочаров, Александр Ерёменко, а также форварды Вадим Шипачёв, Дмитрий Яшкин и Дмитрий Кагарлицкий.

Полный состав московского «Динамо» на матч:

Кузнецов (Меньшатов)

Сергеев – Миронов, Брюквин – Линдберг – Пулккинен,

Бойков – Корчёмкин, Алексеев – Ефремов – Моисеев,

Хиетанен – Чайковски, Попугаев – Панкратов – Муранов,

Григорьев – Аланов, Брызгалов – О. Зайцев – Круглов, Игумнов, Михайлов.

Ранее стало известно, что по взаимному решению клубов казанский «Ак Барс» не сыграет с ЦСКА и «Динамо» в Москве. Сообщалось, что контрольные матчи отменены из-за возможных рисков, связанных с коронавирусной инфекцией.