Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лидеры московского «Динамо» пропустят контрольный матч с «Авангардом»

Лидеры московского «Динамо» пропустят контрольный матч с «Авангардом»
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» объявило состав на контрольный матч с «Авангардом», который состоится 12 августа в Балашихе. Встречу пропускают ключевые игроки команды Владимира Крикунова. Вне заявки на матч остались голкиперы Иван Бочаров, Александр Ерёменко, а также форварды Вадим Шипачёв, Дмитрий Яшкин и Дмитрий Кагарлицкий.

Полный состав московского «Динамо» на матч:

Кузнецов (Меньшатов)
Сергеев – Миронов, Брюквин – Линдберг – Пулккинен,
Бойков – Корчёмкин, Алексеев – Ефремов – Моисеев,
Хиетанен – Чайковски, Попугаев – Панкратов – Муранов,
Григорьев – Аланов, Брызгалов – О. Зайцев – Круглов, Игумнов, Михайлов.

Ранее стало известно, что по взаимному решению клубов казанский «Ак Барс» не сыграет с ЦСКА и «Динамо» в Москве. Сообщалось, что контрольные матчи отменены из-за возможных рисков, связанных с коронавирусной инфекцией.

12 августа московское «Динамо» проведёт контрольный матч с «Авангардом»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020