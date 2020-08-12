Маркус Гранлунд: я не буду новым Умарком, это точно. У нас разные игровые стили

Нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд прокомментировал переход в уфимский клуб и ответил на вопрос о сравнениях с бывшим нападающим команды Линусом Умарком.
«Я не буду новым Умарком! Это точно. У нас разные игровые стили – он любит больше быть с шайбой, делать разные финты и принимать необычные решения. Мне больше нравится играть вертикально, действовать в атаке и в защите, я стараюсь много работать и без шайбы, где-то закрыть видимость голкиперу. Конечно, я готов к роли лидера! Я люблю хоккейных болельщиков, они – важная часть хоккея. Так что, давайте дождёмся чемпионата.
У нас был разговор с тренерским штабом. Меня видят на лидирующих позиция в клубе, я должен много играть, работать в большинстве и стараться выигрывать матчи. Но не стоит забывать о том, что хоккей – это командная игра, в которой важны все звенья, для того чтобы добиваться успехов", — цитирует Гранлунда пресс-служба уфимского клуба.
- 12 августа 2020
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