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Московское «Динамо» победило «Авангард» в контрольном матче, Пулккинен сделал хет-трик

Московское «Динамо» победило «Авангард» в контрольном матче, Пулккинен сделал хет-трик
Хоккей / КХЛ 0

Омский «Авангард» и московское «Динамо» провели контрольный матч. Победу одержала команда Владимира Крикунова со счётом 4:3.

Счёт был открыт на 16-й минуте, шайбу забросил защитник московской команды Андрей Миронов. В середине второго периода два гола с разницей в пять минут забил нападающий Теэму Пулккинен, оформив дубль. Незадолго до перерыва «Авангард» отыграл одну шайбу усилиями форварда Арсения Грицюка. К 53-й минуте «Авангард» восстановил равновесие в счёте, точные броски нанесли Максим Мизюрин и Максим Чудинов. В концовке победную шайбу забросил Пулккинен, сделавший хет-трик.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
12 августа 2020, среда. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Миронов (Пулккинен, Сергеев) – 15:58' (5x5)   0:2 Пулккинен (Линдберг) – 27:03' (5x5)   0:3 Пулккинен (Брюквин, Сергеев) – 31:50' (5x5)   1:3 Грицюк (Хохлачёв) – 39:24' (5x5)   2:3 Мизюрин (Грачёв) – 47:13' (5x5)   3:3 Чудинов – 51:35' (5x5)   3:4 Пулккинен (Сергеев) – 58:31' (5x5)

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

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