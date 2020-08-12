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Хартли: никогда не тренирую команды для того, чтобы побеждать в контрольных матчах

Хартли: никогда не тренирую команды для того, чтобы побеждать в контрольных матчах
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги контрольного матча с московским «Динамо» (3:4).

«Никогда не тренирую команды для того, чтобы они одерживали победы в товарищеских матчах. Мы хотели посмотреть на всех ребят, которые есть у нас в составе, а победы важны в официальных матчах. Для этого мы и работаем.

Игра молодых? Чистяков, Грицюк и Мизюрин сегодня сыграли, ещё у нас в обойме есть Чинахов. Ребята хорошо себя показали. Арсений здорово катался, забросил красивую шайбу. Идёт процесс оценки, мы просматриваем нашу молодёжь.

Покка не принимал участия в матче, так как не тренировке получил небольшое повреждение. Пока его не будет, но в ближайшее время мы его ждём. Что касается легионеров, то Секач и Найт уже знакомы с условиями КХЛ, а Каски предстоит адаптироваться. Мне нравятся его габариты и движение. Рид Буше занимается визовыми вопросами, поэтому его с нами ещё нет», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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