Крикунов: звено Линдберга провело отличный матч. Возможно, оставлю их в таком составе

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги контрольной встречи с «Авангардом» (4:3).



«Первое звено провело хороший матч. Это Брюквин – Линдберг – Пулккинен. Будем смотреть на них дальше. Может быть, им потребуется дополнительное усиление, а может быть, и оставим в таком составе.



Если говорить об игре, то немного расслабились к концу матча, пропустили два необязательных гола. Можно было сыграть получше и пограмотнее. Если подвести итоги, то первое звено сыграло отлично, второе звено — хорошо, четвёртое — никак. Пришлось молодых ребят посадить на лавку, Игумнова выпустить. Довольны результатом и игрой в первом матче», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.