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Крикунов: звено Линдберга провело отличный матч. Возможно, оставлю их в таком составе

Крикунов: звено Линдберга провело отличный матч. Возможно, оставлю их в таком составе
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги контрольной встречи с «Авангардом» (4:3).

«Первое звено провело хороший матч. Это Брюквин – Линдберг – Пулккинен. Будем смотреть на них дальше. Может быть, им потребуется дополнительное усиление, а может быть, и оставим в таком составе.

Если говорить об игре, то немного расслабились к концу матча, пропустили два необязательных гола. Можно было сыграть получше и пограмотнее. Если подвести итоги, то первое звено сыграло отлично, второе звено — хорошо, четвёртое — никак. Пришлось молодых ребят посадить на лавку, Игумнова выпустить. Довольны результатом и игрой в первом матче», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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