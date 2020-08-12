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Голы Овечкина и Ковальчука борются за выход в 1/2 финала баттла за лучший гол в НХЛ

Голы Овечкина и Ковальчука борются за выход в 1/2 финала баттла за лучший гол в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

«Чемпионат» в своём телеграм-канале запустил ностальгический баттл, в ходе которого читатели определяют самый красивый гол, забитый российским игроком в Национальной хоккейной лиге.

В четвёртом четвертьфинале столкнулись нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард Илья Ковальчук, тогда выступавший за «Атланту Трэшерз». Дуэль уже началась. Посмотреть видео голов, а также проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ сезона-2019/2020 был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

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