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ИИХФ изучает политическую ситуацию в Беларуси. В Минске должен пройти ЧМ-2021

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ИИХФ изучает политическую ситуацию в Беларуси. В Минске должен пройти ЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола на заседании организации рассказал о сложной политической и эпидемиологической ситуации в Беларуси, где в 2021 году должен пройти чемпионат мира по хоккею. Как сообщает Ilta-Sanomat со ссылкой на слова Куммолы, президент ИИХФ Рене Фазель в ответ заявил, что нужно изучить ситуацию детальнее и подождать минимум две недели, прежде чем принимать какое-то решение.

Напомним, в Беларуси продолжаются гражданские протесты после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко.

Турнир, который должен пройти в Минске и Риге, стартует 21 мая 2021 года, финал — 6 июня. Хоккеисты сборной России сыграют в группе A с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В группу B попали команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Сборную России поменяли местами с командой Канады для того, чтобы Россия проводила матчи группового этапа в Минске, а не в Риге.

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