Панарин: спасибо всем за поддержку в этом сезоне

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поблагодарил болельщиков команды за поддержку. Напомним, «рейнджеры» не сумели преодолеть этап плей-ин, проиграв «Каролине Харрикейнз» в трёх матчах (0-3).



«Спасибо всем большое за поддержку в этом сезоне», — написал Панарин в «Твиттере».

Посмотреть фото можно в аккаунте Артемия Панарина в «Инстаграме».



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».