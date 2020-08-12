Форвард системы «Виннипега» Липон переходит в рижское «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий системы клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Джей Си Липон переходит в рижское «Динамо». Хоккеист подпишет с латвийским клубом соглашение сроком на один сезон.



27-летний канадский хоккеист последний раз попадал в основную команду «Виннипега» в сезоне-2015/2016. В прошедшем регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги Липон набрал 31 (13+18) очко в 61 матче за фарм-клуб «Виннипега». В АХЛ нападающий провёл 452 матча, набрав 222 (80+142) очка и 839 штрафных минут.



Главным тренером «Динамо» недавно стал известный специалист Петерис Скудра. Скудра ранее был главным тренером «Торпедо» и «Трактора». Он оставался безработным с ноября 2019 года, когда был уволен из челябинского клуба.