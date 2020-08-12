Лафренье хочет провести сезон-2020/2021 в НХЛ. В Европу он ехать отказался
Инсайдер TSN Боб Маккензи рассказал о планах нападающего Алексиса Лафренье, являющегося фаворитом предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги.
«Лафренье не прибудет в тренировочный лагерь «Римуски» этой осенью и отказался играть в Европе. Он тренируется в Буабриане и после выбора на драфте планирует прибыть в расположение своей новой команды в ноябре и провести сезон-2020/2021 в НХЛ. Если сезон-2020/2021 не начнется в декабре-январе, то Лафреньер рассмотрит все доступные ему варианты», — написал Маккензи в «Твиттере».
18-летний Лафренье стал самым результативным игроком лиги Квебека, набрав 112 (35+77) очков в 52 матчах. Также он стал самым ценным игроком молодёжного чемпионата мира в Чехии, который выиграла сборная Канады.
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