Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лафренье хочет провести сезон-2020/2021 в НХЛ. В Европу он ехать отказался

Лафренье хочет провести сезон-2020/2021 в НХЛ. В Европу он ехать отказался
Хоккей / НХЛ 0

Инсайдер TSN Боб Маккензи рассказал о планах нападающего Алексиса Лафренье, являющегося фаворитом предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги.

«Лафренье не прибудет в тренировочный лагерь «Римуски» этой осенью и отказался играть в Европе. Он тренируется в Буабриане и после выбора на драфте планирует прибыть в расположение своей новой команды в ноябре и провести сезон-2020/2021 в НХЛ. Если сезон-2020/2021 не начнется в декабре-январе, то Лафреньер рассмотрит все доступные ему варианты», — написал Маккензи в «Твиттере».

18-летний Лафренье стал самым результативным игроком лиги Квебека, набрав 112 (35+77) очков в 52 матчах. Также он стал самым ценным игроком молодёжного чемпионата мира в Чехии, который выиграла сборная Канады.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020