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«Бостон» обыграл «Каролину» во втором овертайме благодаря голу Бержерона

«Бостон» обыграл «Каролину» во втором овертайме благодаря голу Бержерона
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» и «Каролина Харрикейнз» провели первую встречу серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли. Победу одержала команда Брюса Кэссиди — 4:3 ОТ. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Бостона».

Счёт в матче был открыт на 14-й минуте, шайбу забросил защитник «Каролины» Джоэль Эдмундсон. Незадолго до конца первого периода «Бостон» восстановил равновесие на табло усилиями нападающего Давида Пастрняка. На старте второго периода соперники обменялись голами, авторами которых стали форварды Чарли Койл и Брок Макгинн. На 41-й минуте нападающий Давид Крейчи вывел «Бостон» вперёд. В середине третьго периода защитник «ураганов» Хейдн Флёри вновь сравнял счёт. Во втором овертайме Патрис Бержерон поставил точку в матче.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
12 августа 2020, среда. 18:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Эдмундсон (Терявяйнен, Ахо) – 13:02' (5x5)   1:1 Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 17:45' (5x5)   2:1 Койл – 24:38' (5x5)   2:2 Макгинн – 24:59' (4x5)   3:2 Крейчи (Каше, Макэвой) – 40:59' (5x5)   3:3 Флёри (Трочек) – 49:49' (5x5)   4:3 Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 81:13' (5x5)

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