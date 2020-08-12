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Ковальчук: люблю дневные матчи. Нет утренней раскатки, можно больше поспать утром

Ковальчук: люблю дневные матчи. Нет утренней раскатки, можно больше поспать утром
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук рассказал, как относится к ранним матчам.

«Лично я люблю дневные матчи. Нет утренней раскатки. Можешь немного больше поспать утром. И вообще, знаю по опыту, что дневные матчи у меня проходят нормально.

Все внимательно относятся к безопасности. Все понимают, что нужно делать. Здоровье всех находится в наших руках. Мы должны заботиться друг о друге — это самая важная вещь для всех в наши дни: для НХЛ, для игроков и вообще для кого угодно. Наша работа состоит в том числе и в том, чтобы соблюдать безопасность. Надеюсь, мы и дальше обойдёмся без положительных результатов тестов на коронавирус», — приводит слова Ковальчука официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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