Ковальчук: люблю дневные матчи. Нет утренней раскатки, можно больше поспать утром
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук рассказал, как относится к ранним матчам.
«Лично я люблю дневные матчи. Нет утренней раскатки. Можешь немного больше поспать утром. И вообще, знаю по опыту, что дневные матчи у меня проходят нормально.
Все внимательно относятся к безопасности. Все понимают, что нужно делать. Здоровье всех находится в наших руках. Мы должны заботиться друг о друге — это самая важная вещь для всех в наши дни: для НХЛ, для игроков и вообще для кого угодно. Наша работа состоит в том числе и в том, чтобы соблюдать безопасность. Надеюсь, мы и дальше обойдёмся без положительных результатов тестов на коронавирус», — приводит слова Ковальчука официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
- 12 августа 2020
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