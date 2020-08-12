«Вашингтон» — «Нью-Йорк Айлендерс»: на старте матча произошло несколько стычек

Матч плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» начался с нескольких стычек. За первые пять минут в стычках приняли участие Дмитрий Орлов, Джон Карлсон, Том Уилсон, Андерс Ли, Кейси Сизикас и Кэл Клаттербак.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».



Расписание матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020