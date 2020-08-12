Сын Овечкина танцует и играет с папиной клюшкой. Видео

Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, показала в «Инстаграме», как развлекается сын Сергей. Мальчик танцует и играет с папиной клюшкой.

Овечкин не набрал ни одного очка в трёх матчах квалификационного раунда Кубка Стэнли.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».



Расписание матчей плей-офф НХЛ сезона-2019/2020