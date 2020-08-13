Обозреватель The Athletic: новости о Гончаре ошеломили. Малкин этому не обрадуется

Обозреватель известного североамериканского ресурса The Athletic Джош Йоэ прокомментировал решение «Питтсбург Пингвинз» не продлевать контракты с тренерами Сергеем Гончаром, Марком Рекки и Жаком Мартином.
«Новости о Гончаре меня особенно ошеломили. И, полагаю, Евгений Малкин не очень обрадуется этому», — написал в своём «твиттере» Джош Йоэ.
Гончар входил в тренерский штаб «Питтсбург» с 2017 года, ранее работая в клубе тренером по развитию.
Напомним, «Питтсбург» не сумел пройти раунд плей-ин, проиграв «Монреаль Канадиенс» в четырёх матчах.
Из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».
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