«Вашингтон» — «Нью-Йорк Айлендерс»: Оши рукой выбил шайбу с ленточки ворот

Во втором периоде матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» нападающий столичной команды Ти Джей Оши совершил спасение своих ворот, рукой выбив шайбу с ленточки ворот. В настоящий момент столичный клуб ведёт в матче со счётом 2:1, оба гола на свой счёт записал Оши. Голевой передачей отметился Евгений Кузнецов.



Напомним, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «Яндекс Эфире».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».