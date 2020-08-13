Овечкин и Ковальчук не забили ни одного гола после возобновления сезона НХЛ

Одни из главных звёзд «Вашингтон Кэпиталз» российские нападающие Александр Овечкин и Илья Ковальчук по итогам первой встречи 1/4 раунда плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4) вновь не отметились набранными очками после возобновления сезона НХЛ.

По итогам четырёх проведённых игр после возобновления сезона – с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3), «Филадельфией Флайерз» (1:3), «Бостон Брюинз» (2:1) и «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4), у 34-летнего капитана «столичных» Александра Овечкина и его 37-летнего одноклубника и соотечественника Ильи Ковальчука – 0 заброшенных шайб на двоих, при показателе одинаковом показателе полезности «-1». При этом среднее игровое время в вышеупомянутых встречах у Овечкина – 22 минуты, а у Ковальчука – 15 минут.

Напомним, Илья Ковальчук провёл часть регулярного чемпионата сезона-2019/2020 в «Монреале», однако перед дедлайном был обменян в «Вашингтон Кэпиталз», за который провёл в общей сложности 8 встреч, набрав 4 (1+3) очка при коэффициенте полезности «-1».