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Бриндамор: я всё ещё пытаюсь понять, почему второй гол «Бостона» был засчитан

Бриндамор: я всё ещё пытаюсь понять, почему второй гол «Бостона» был засчитан
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор выразил недовольство по поводу решения судей засчитать вторую заброшенную шайбу «Бостона» (4:3 ОТ) в первом матче серии плей-офф.

«Я всё ещё пытаюсь понять, почему гол Койла не отменили. Ко мне подошёл судья и сказал, что это либо помеха вратарю, и соперник выбил у него шайбу из ловушки, либо это пас рукой, и я должен выбрать. В любом случае, такой гол нельзя засчитывать. Что? Это вы должны решать, а не я. Я ему говорю – одно из двух. Это никоим образом не может быть голом. Он пытается переложить ответственность на меня. Ты говоришь, что шайба была у вратаря? Тогда это помеха вратарю. Если ты говоришь, что у вратаря не было шайбы? Он не сказал мне, какое решение принял, я должен был сделать это за него. Тогда они просят посмотреть судью видео-гола, и такие: «Ах, так вратарь контролировал шайбу?». Да это бред сивой кобылы! Это тот момент, когда лига выглядит посмешищем.

Судьи видео-гола, которые ничего не вложили в эту игру, решают её исход. Это неправильно. Он не сообщает мне своё решение? Если это не пас рукой, я бы сказал окей, тогда это помеха вратарю. Такой гол в любой лиге не должны засчитывать. Это делают миллионы людей, а мы не можем сделать правильно. В этом проблема лиги», — приводит слова Бриндамора журналист The Athletic Сара Цив в «Твиттере».

Видео гола Чарли Койла доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Напомним, что в прошедшем матче, в моменте 2-го взятия ворот игроками «Бостона» возник спорный эпизод, когда вратарь «Каролины» Петр Мразек не сумел прижать шайбу ко льду, после чего она оказалась у нападающего «Бостона» Чарли Койла, который и отправил её в ворота. Однако, до этого у круга вбрасывания другой игрок «Бостона» отправил шайбу на лёд рукой. Тем самым у многих возникли сомнения по поводу передачи рукой Койлу. Однако после видеопросмотра момента арбитрами встречи, заброшенная шайба была признана легитимной, так как игре рукой предшествовало касание шайбы вратарём «Каролины».

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