«Колорадо» вышел вперёд в серии с «Аризоной», одержав сухую победу в первой встрече

«Колорадо Эвеланш» вышел вперёд в серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции с «Аризона Койотс», одержав победу в первой встрече со счётом 3:0. Встреча состоялась в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс».

Команды не могли открыть счёт в этой встрече на протяжении 53 минут. Лишь на 14-й минуте 3-го периода матча канадский нападающий «Колорадо» Назем Кадри реализовал большинство. Уже спустя 10 секунд Джей Ти Комфер увеличил преимущество номинальных хозяев площадки, а ещё через минуту Микко Рантанен установил окончательный счёт встречи – 3:0.

Российские нападающие «Колорадо» Валерий Ничушкин и Владислав Наместников провели на льду 14 минут 2 секунды и 11 минут 39 секунд соответственно, но результативными действиями им отметиться не удалось. Коэффициент полезности Валерия – «+1», а Владислава – «0». Ещё один российский представитель «Эвеланш» — защитник Никита Задоров провёл на площадке 16 минут и 47 секунд и также, не отметившись набранными очками, завершил матч при показателе полезности «0».

Лучшие моменты встречи «Колорадо» — «Аризона» доступны на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин участия в игре не принимал.

Вторая игра серии «Колорадо» — «Аризона» состоится 14 августа. Начало 21:00 мск.