Иван Проворов мощным щелчком от синей линии открыл счёт в игре с «Монреалем»

В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит первая встреча 1/4 финала серии плей-офф между «Филадельфией Флайерз» и «Монреаль Канадиенс». После 1-го периода, счёт 1:0 в пользу номинальных хозяев льда.

Счёт в игре был открыт на 9-й минуте встречи, после реализации численного преимущества игроками «Филадельфии». 23-летний российский защитник «Флайерз» Иван Проворов находился на вершине розыгрыша шайбы у синей линии, но после нескольких перепасовок с партнёрами он отважился на мощный бросок, который после рикошета от одного из игроков поразил ворота Кэри Прайса, защищающего ворота «Монреаля». Стоит отметить, что на пути броска находилось сразу несколько игроков, поэтому вратарю «Канадиенс» было сложно разглядеть шайбу.

Видео гола Ивана Проворова доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

После возобновления сезона Проворов провёл за «Филадельфию» 3 матча, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «+3».