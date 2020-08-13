«С днём рождения, Легенда!» «Каролина» поздравила вратаря-лёдозаливщика с 43-летием

Пресс-служба «Каролины Харрикейнз» выразила поздравления с днём рождения водителю лёдозаливочной машины «замбони» Дэвиду Эйрсу, который занял место в воротах «ураганов» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3), когда в ходе матча оба голкипера — Петр Мразек и Джеймс Раймер — получили повреждения и не смогли продолжить игру.

«С днём рождения, Легенда!», — гласит подпись к подготовленному красочному постеру с изображением Эйрса в форме «Харрикейнз».

Публикация доступна в «твиттере» «Каролины».

Напомним, в том матче с «Торонто» Дэвид отразил восемь бросков и установил рекорд НХЛ, став самым возрастным вратарём в истории лиги, одержавшим победу в дебютном матче регулярного чемпионата НХЛ. Эйрс выиграл матч в возрасте 42 лет и 194 дней.