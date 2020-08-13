Гол Проворова помог «Филадельфии» победить в первом матче серии плей-офф с «Монреалем»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершилась первая встреча 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции между «Филадельфией Флайерз» и «Монреаль Канадиенс», победу в которой одержали номинальные хозяева площадки – игроки «Флайерз» — 2:1. Счёт в серии 1-0.
Счёт в игре был открыт на 9-й минуте встречи, после реализации численного преимущества игроками «Филадельфии» 23-летним российским защитником Иваном Проворовым, поразившим мощным броском от синей линии ворота «Монреаля». Сравняли счёт игроки «Канадиенс» во второй половине 2-го периода усилиями Ши Уэбера. Однако спустя 16 секунд «Филадельфия» вновь вышла вперёд благодаря голу Джоэля Фараби, чья шайба в итоге и установила окончательный счёт встречи – 2:1.
Видео лучших моментов встречи «Филадельфия» — «Монреаль» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права принадлежат ООО «Яндекс».
Автор первой заброшенной шайбы «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты и 55 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «0». Для него этот гол стал первым в Кубке Стэнли за карьеру.
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