НХЛ оштрафовала главного тренера «Каролины» на $ 25 тыс. за критику судейства

Национальная хоккейная лига оштрафовала главного тренера «Каролины Харрикейнз» Рода Бриндамора на $ 25 тыс. за критику судейства после матча с «Бостон Брюинз» (3:4 ОТ, 0-1). Вдобавок к этому Бриндамор получил условный штраф на ту же сумму, которая будет взыскана со специалиста, если он снова будет критиковать работу арбитров.
В моменте второго взятия ворот игроками «Бостона» возник спорный эпизод, когда вратарь «Каролины» Петр Мразек не сумел прижать шайбу ко льду, после чего она оказалась у нападающего «Бостона» Чарли Койла, который и отправил её в ворота. Однако, до этого у круга вбрасывания другой игрок «Бостона» отправил шайбу на лёд рукой. Тем самым у многих возникли сомнения по поводу передачи рукой Койлу. Однако после видеопросмотра момента арбитрами встречи, заброшенная шайба была признана легитимной, так как игре рукой предшествовало касание шайбы вратарём «Каролины».
На пресс-конференции канадский специалист выразил недовольство по поводу решения судей засчитать вторую заброшенную шайбу «Бостона» в первом матче серии плей-офф.
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