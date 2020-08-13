Главный тренер «Вашингтона» оценил силовой приём Ли, который привёл к травме Бекстрёма

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден после поражения в первом матче серии плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4, 0-1) оценил силовой приём форварда «островитян» Андерса Ли, который привёл к травме нападающего столичной команды Никласа Бекстрёма.

«Это был поздний силовой приём в отношении игрока, который совершенно этого не ожидал. Это было нападением на Никласа», — приводит слова Рирдена журналистка Саманта Пелл.

Шведский форвард получил травму после силового приёма Ли и досрочно завершил встречу. По словам Рирдена, состояние Никласа на данный момент только оценивается, информация по степени тяжести повреждения отсутствует. За Бекстрёма на льду заступился Том Уилсон, который вызвал Ли на бой.