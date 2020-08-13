Дубль Хорвата и 29 сейвов Маркстрёма помогли «Ванкуверу» повести в серии с «Сент-Луисом»

«Ванкувер Кэнакс» вышел вперёд в серии четвертьфинала плей-офф Западной конференции с «Сент-Луис Блюз», одержав победу в первом матче со счётом 5:2. Встреча состоялась в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс».

Номинальные гости повели в счёте на пятой минуте первого периода усилиями Бо Хорвата, реализовавшего большинство. «Музыканты» отыгрались благодаря точному броску Давида Перрона, который также отличился в большинстве. Во втором отрезке команды снова обменялись заброшенными шайбами — на гол Элиаса Петтерссона ответил Джейден Шварц.

Ключевым отрезком матча стал третий период, в котором крайне неудачно действовал голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон. Канадский вратарь сначала ошибся в эпизоде с голом Троя Стечера, а затем не смог остановить бросок Хорвата, оформившего дубль. В свою очередь шведский голкипер «косаток» Якоб Маркстрём стал одним из главных героев матча, отразив 29 бросков. Окончательный счёт установил Джей-Ти Миллер.