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Дубль Хорвата и 29 сейвов Маркстрёма помогли «Ванкуверу» повести в серии с «Сент-Луисом»

Дубль Хорвата и 29 сейвов Маркстрёма помогли «Ванкуверу» повести в серии с «Сент-Луисом»
Хоккей / НХЛ 0

«Ванкувер Кэнакс» вышел вперёд в серии четвертьфинала плей-офф Западной конференции с «Сент-Луис Блюз», одержав победу в первом матче со счётом 5:2. Встреча состоялась в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс».

Номинальные гости повели в счёте на пятой минуте первого периода усилиями Бо Хорвата, реализовавшего большинство. «Музыканты» отыгрались благодаря точному броску Давида Перрона, который также отличился в большинстве. Во втором отрезке команды снова обменялись заброшенными шайбами — на гол Элиаса Петтерссона ответил Джейден Шварц.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
13 августа 2020, четверг. 05:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хорват (Хьюз, Миллер) – 04:29' (5x4)   1:1 Перрон (Шенн, Пьетранджело) – 16:37' (5x4)   1:2 Петтерссон – 28:37' (5x4)   2:2 Шварц – 29:49' (5x5)   2:3 Стечер (Бёзер, Пирсон) – 45:36' (5x5)   2:4 Хорват (Пирсон) – 48:01' (5x5)   2:5 Миллер (Бёзер, Танев) – 59:20' (5x4)

Ключевым отрезком матча стал третий период, в котором крайне неудачно действовал голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон. Канадский вратарь сначала ошибся в эпизоде с голом Троя Стечера, а затем не смог остановить бросок Хорвата, оформившего дубль. В свою очередь шведский голкипер «косаток» Якоб Маркстрём стал одним из главных героев матча, отразив 29 бросков. Окончательный счёт установил Джей-Ти Миллер.

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