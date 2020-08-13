Лидер регулярки на Западе «Сент-Луис» проиграл все матчи после возобновления сезона

«Ванкувер Кэнакс» вышел вперёд в серии четвертьфинала плей-офф Западной конференции с «Сент-Луис Блюз», одержав победу в первом матче со счётом 5:2. Встреча состоялась в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс».

Примечательно, что для команды Крэйга Берюбе это поражение стало четвёртым кряду после возобновления сезона. Сначала лучшая команда Западной конференции по итогам минувшего регулярного чемпионата проиграла все три матча в групповом турнире, в котором разыгрался посев к первому раунду плей-офф, после чего уступила «Ванкуверу».

Ключевым отрезком первого матча с «Кэнакс» стал третий период, в котором крайне неудачно действовал голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон. Канадский вратарь сначала ошибся в эпизоде с голом Троя Стечера, а затем не смог остановить бросок Хорвата, оформившего дубль.