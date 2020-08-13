Шайбу Проворова во встрече с «Монреалем» по окончании матча переписали на счёт Ворачека

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась первая встреча четвертьфинала серии плей-офф Восточной конференции между «Филадельфией Флайерз» и «Монреаль Канадиенс», победу в которой одержали номинальные хозяева площадки – игроки «Флайерз» — 2:1. Счёт в серии — 1-0.

Счёт был открыт на девятой минуте встречи после реализации численного преимущества игроками «Филадельфии». 23-летний российский защитник Иван Проворов мощно выстрелил от синей линии и пробил голкипера «Монреаля» Кэри Прайса. Изначально шайба была записана на счёт россиянина, однако по окончании матча гол был переписан на счёт Якуба Ворачека, подправившего шайбу после броска Проворова.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео гола можно на сайте «Яндекс.Эфир».