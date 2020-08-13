Овечкин: «Вашингтону» остаётся двигаться дальше. Будем учиться на своих ошибках
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение в первом матче серии плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4).
«Мы получаем преимущество, просто нужно играть в свою игру. Однако мы прекращаем играть, и сами видите результат… Остаётся просто двигаться дальше. Прямо сейчас ничего не сделать. Просто будем учиться на своих ошибках и с нетерпением ждать следующего матча», — цитирует Овечкина Washington Post.
В матче с «Айлендерс» 34-летний Овечкин провёл на льду 24 минуты и 39 секунд, не отметившись результативными действиями и завершив встречу с показателем полезности «-1». На его счету шесть бросков, шесть проведённых силовых приёмов, два заблокированных броска и три потери шайбы.
Овечкин прокомментировал ситуацию с 3 пропущенными шайбами за период от «Айлендерс»
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