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Ли: пытался снизить скорость, но не смог не врезаться в Бекстрёма

Ли: пытался снизить скорость, но не смог не врезаться в Бекстрёма
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли прокомментировал эпизод с силовым приёмом, который он применил против центрфорварда «Вашингтон Кэпиталз» Никласа Бекстрёма, после которого швед получил травму и не смог продолжить первый матч серии плей-офф.

«Я попытался немного снизить скорость, но не смог не врезаться в него. В результате этого момента я получил удаление и был вынужден участвовать в драках. После этого все вопросы были улажены, а я смог продолжить матч», — приводит слова Ли агентство АР.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

Помимо Бекстрёма в составе «Вашингтона» отсутствует другой центрфорвард Ларс Эллер, который покинул расположение команды по семейным причинам. Участие Бекстрёма во втором матче серии находится под большим вопросом.

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