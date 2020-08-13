Ли: пытался снизить скорость, но не смог не врезаться в Бекстрёма

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли прокомментировал эпизод с силовым приёмом, который он применил против центрфорварда «Вашингтон Кэпиталз» Никласа Бекстрёма, после которого швед получил травму и не смог продолжить первый матч серии плей-офф.

«Я попытался немного снизить скорость, но не смог не врезаться в него. В результате этого момента я получил удаление и был вынужден участвовать в драках. После этого все вопросы были улажены, а я смог продолжить матч», — приводит слова Ли агентство АР.

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Помимо Бекстрёма в составе «Вашингтона» отсутствует другой центрфорвард Ларс Эллер, который покинул расположение команды по семейным причинам. Участие Бекстрёма во втором матче серии находится под большим вопросом.