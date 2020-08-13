Грицюк: первую шайбу за «Авангард» не забрал. Надеюсь, заберу в сезоне

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк поделился впечатлениями от контрольного матча с московским «Динамо» (4:5). Форвард отметился заброшенной шайбой в концовке второго периода.
«Сразу понимаешь: тебя сюда позвали для того, чтобы ты проявил себя, показал, привнёс скорость и энергию в команду. Понимаешь, что надо выкладываться полностью, чтобы на тебя обратили внимание, и стараешься это делать.
Конечно, было обидно, что пропустим турнир в Сочи, — рассчитывали сыграть за сборную. Но, может быть, это и лучше, потому что больше поработаем с первой командой. Думаю, нам ещё дадут шанс проявить себя, потому что показываем свой уровень в тренировочном процессе. А по поводу сборной — если играть в свой хоккей и выполнять все задачи, которые тебе дают, то на тебя обязательно обратят внимание.
Подошли тренеры и сказали, что нужно играть в агрессивный хоккей, как Хартли требует. Думаю, мы с этим хорошо справлялись. В основном подсказывают много мелочей, много деталей, Боб очень любит уделять им внимание. Первую шайбу не забрал, надеюсь, заберу, как в сезоне забью», — приводит слова Грицюка клубная пресс-служба.
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