Берюбе — о 2:5: не понравились ошибки «Сент-Луиса» в третьем периоде. Это были лёгкие голы

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе подвёл итоги первого матча серии плей-офф с «Ванкувер Кэнакс» (2:5, 0-1). В третьем периоды «музыканты» пропустили три шайбы, проиграв отрезок со счётом 0:3.
«Мы должны работать лучше, чтобы подобное не повторялось. У нас также имеется проблема с удалениями. Нужно аккуратнее действовать клюшками. Мне не понравились наши ошибки в третьем периоде в эпизодах с двумя пропущенными шайбами. Это были лёгкие голы, на мой взгляд. Мы должны прибавить.
Понимаем, что должны лучше играть в третьем периоде, это бесспорно. Мы даём соперникам забивать, поэтому должны прибавить. Но в плане игры мы выглядели лучше, чем в предыдущих матчах. Естественно, недостаточно хорошо, но мы будем прибавлять и постараемся начать забивать», – цитирует Берюбе пресс-служба НХЛ.
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