Фолиньо: у «Коламбуса» не будет проблем с физической формой. Команда хорошо подготовлена

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо заявил, что не беспокоится за физическое состояние команды после поражения в первом матче серии плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 5ОТ, 0-1). Матч длился 150 минут и 27 секунд.
«Конечно, мы не ждали, что проведём так много периодов, но мы способны справиться с такими нагрузками и готовы выдержать ещё. Даже после тяжёлого вчерашнего матча. Наша команда всегда смотрит вперёд, готовится к следующей встрече, к следующему вызову.
Я считаю, что наша команда очень хорошо подготовлена физически. Тренер Джон Торторелла делает особый упор на это во время сборов. К тому же наша манера игры требует от нас хорошей физической формы. Так что не думаю, что у нас с этим возникнут сложности.
Мы верим в себя. Не всегда всё будет получаться. Нам нужно правильно реагировать на неудачи и вызовы как психологически, так и физически. Посмотрите на наших ребят. Вы увидите, что они это понимают. Можно проиграть матч, но я знаю, что мы подготовимся к следующему. Мы гордимся командой и хотим, чтобы все это видели», — цитирует Фолиньо пресс-служба НХЛ.
- 13 августа 2020
-
12:35
-
12:14
-
11:45
-
11:20
-
10:59
-
10:30
-
10:11
-
09:57
-
09:30
-
09:06
-
08:41
-
08:30
-
08:19
-
07:50
-
07:16
-
06:58
-
06:32
-
05:44
-
05:32
-
05:20
-
04:35
-
03:57
-
03:25
-
03:15
-
02:55
-
02:42
-
02:34
-
00:50
-
00:16
- 12 августа 2020
-
23:53
-
23:33
-
23:24
-
22:50
-
22:27
-
21:51