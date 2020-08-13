Фолиньо: у «Коламбуса» не будет проблем с физической формой. Команда хорошо подготовлена

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо заявил, что не беспокоится за физическое состояние команды после поражения в первом матче серии плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 5ОТ, 0-1). Матч длился 150 минут и 27 секунд.

«Конечно, мы не ждали, что проведём так много периодов, но мы способны справиться с такими нагрузками и готовы выдержать ещё. Даже после тяжёлого вчерашнего матча. Наша команда всегда смотрит вперёд, готовится к следующей встрече, к следующему вызову.

Я считаю, что наша команда очень хорошо подготовлена физически. Тренер Джон Торторелла делает особый упор на это во время сборов. К тому же наша манера игры требует от нас хорошей физической формы. Так что не думаю, что у нас с этим возникнут сложности.

Мы верим в себя. Не всегда всё будет получаться. Нам нужно правильно реагировать на неудачи и вызовы как психологически, так и физически. Посмотрите на наших ребят. Вы увидите, что они это понимают. Можно проиграть матч, но я знаю, что мы подготовимся к следующему. Мы гордимся командой и хотим, чтобы все это видели», — цитирует Фолиньо пресс-служба НХЛ.