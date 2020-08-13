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Ягр: если карантин будет продолжаться, профессиональному спорту придёт конец

Ягр: если карантин будет продолжаться, профессиональному спорту придёт конец
Хоккей / Прочие 0

Знаменитый хоккеист Яромир Ягр поделился мнением о профилактических мерах, принятых в связи с распространением коронавируса.

«Если правила карантина не прекратят своё действие и будут продолжаться, то профессиональному спорту просто придёт конец. Настало время об этом подумать, пока ещё не слишком поздно. Я не хочу говорить гадости и неуважительно относиться к человеческой жизни, но с другой стороны, это такая же болезнь, как и все остальные. Кто-то боится больше, кто-то меньше. Нет никаких шансов на то, что в командах вообще не будет заражённых. Нельзя только тренироваться и постоянно откладывать матчи, надо как-то дальше жить. Если не будет разумного плана, то спорт погибнет. Кто-то должен об этом подумать.

Что касается меня, то я получил травму, порвал икроножную мышцу. К счастью, хоккеист ей почти не пользуется, но это всё равно неприятно», — приводит слова Ягра iSport.cz.

Известно, что Ягр подумывает о переходе в пражскую «Спарту» и продолжении карьеры.

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