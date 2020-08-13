Дальбек — об уходе Капризова и Сорокина из ЦСКА: это возможность проявить себя другим

Нападающий ЦСКА Клас Дальбек поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ.



«Чувствую себя отлично. Очень рад находиться здесь в Москве и тренироваться с командой. Безумно соскучился по играм. Меня и всю команду впереди ждет отличный сезон. Мы настраиваемся на успешное выступление в плей-офф и будем вновь биться за Кубок Гагарина.



Все парни, несмотря на обстоятельства, готовили себя этим летом к сезону. Кто-то покинул команду, например, Капризов и Сорокин. Они отличные игроки и хорошие ребята, но их уход – это возможность проявить себя другим парням.



Благодаря этому они получат больше игрового времени, практики и смогут проявить себя. У них будут важные роли в команде. Для новых игроков это тоже шанс. Наш тренерский штаб сохранился, и они точно помогут хоккеистам найти себя и раскрыть потенциал», – цитирует Дальбека пресс-служба московского клуба.

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