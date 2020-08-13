«Трактор» обыграл «Нефтехимик» на турнире в Уфе. Победный гол на счету Пилута

«Нефтехимик» встречался с «Трактором» в 3-м туре предсезонного турнира «Кубок Республики Башкортостан». Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Анвара Гатиятулина.

Первый период остался за хоккеистами из Челябинска. Уже на третьей минуте матча счёт открыл форвард Вячеслав Основин. Во втором отрезке «волки» смогли не только восстановить равновесие, но и повести в счёте. Последовательно отличились Александр Кучерявенко и Михаил Бякин.

В третьем периоде новичок «Трактора» Дмитрий Огурцов счёт сравнял, а за шесть минут до конца основного времени матча отличился Ярослав Косов. «Нефтехимик» смог отыграться на исходе третьего периода — дубль оформил Кучерявенко. Судьба встречи решилась в овертайме, где забил Лоуренс Пилут.

В заключительном матче уфимского турнира «Салават Юлаев» сыграет с «Северсталью». Матч состоится сегодня, 13 августа, начало встречи — в 17:00 мск.