Федерко: Тарасенко крайне необходимо забить, чтобы быть полезным и эффективным

Известный в прошлом нападающий, член Зала славы Берни Федерко прокомментировал игру российского форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко в стартовом матче первого раунда плей-офф с «Ванкувер Кэнакс» (2:5, 0-1).

«Тарасенко был хорош в тренировочном лагере, но от него ждут голов. Ему крайне необходимо забить прямо сейчас, чтобы быть полезным и эффективным. В то же время игра команды стала намного лучше по сравнению с круговым турниром», — сказал Федерко в эфире Fox Sports.

Ключевым отрезком матча стал третий период, в котором крайне неудачно действовал голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон. Канадский вратарь сначала ошибся в эпизоде с голом Троя Стечера, а затем не смог остановить бросок Хорвата, оформившего дубль. В свою очередь шведский голкипер «косаток» Якоб Маркстрём стал одним из главных героев матча, отразив 29 бросков. Окончательный счёт установил Джей-Ти Миллер.