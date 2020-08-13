Бержерон установил новый рекорд «Бостона» по голам в овертаймах в матчах плей-офф

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон в матче с «Каролиной Харрикейнз» установил новый рекорд «Бостона» по голам в овертаймах в матчах плей-офф. Встреча завершилась победой «Брюинз» в дополнительное время со счётом 4:3.



Этот гол стал четвёртым в овертаймах в карьере Бержерона. Прежде он делил первую строчку по этому показателю с Мелом Хиллом и Терри О’Райлли, на счету которых было по три шайбы.

«Мы пообещали себе попробовать забросить шайбу до восьмого периода», – пошутил форвард после встречи.

35-летний Бержерон выступает за «Бостон» с 2003 года. В минувшем регулярном сезоне нападающий принял участие в 61 матче, записав на свой счёт 56 (31+25) очков при показателе полезности «+23» и 28 минутах штрафного времени. В плей-офф канадец сыграл в четырёх встречах, забросив одну шайбу и сделав две результативные передачи при показателе полезности «0».