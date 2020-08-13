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Форвард «Ак Барса» Тихонов: наша семья поддерживает движение Black Lives Matter

Форвард «Ак Барса» Тихонов: наша семья поддерживает движение Black Lives Matter
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий казанского «Ак Барса» Виктор Тихонов поделился мнением о движении Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).

«Это очень тяжёлый вопрос для Америки. Очень длинная история, связанная с этим. Было много несправедливости за последние годы, и даже когда рабство было отменено, шло огромное давление на эту группу населения, им тяжело было продвигаться вперёд, перешагивать через определённые барьеры.

Хочется, чтобы всё было человечнее. Чтобы у всех были одинаковые права вне зависимости от культуры и цвета кожи. Наша семья поддерживает движение Black Lives Matter, но хотелось бы, чтобы были не только протесты, после которых все забыли о сути через неделю, а действия навстречу и решения, которые бы исправили ситуацию», – приводит слова Тихонова РИА «Новости».

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