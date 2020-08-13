Три очка Ламмикко помогли «Металлургу» обыграть «Амур» на мемориале Ромазана
Магнитогорский «Металлург» и хабаровский «Амур» провели матч в рамках традиционного предсезонного мемориала Ромазана. Победу одержала команда Ильи Воробьёва — 5:2 (2:2, 2:0, 1:0). Для магнитогорского клуба эта победа стала второй на турнире.
Самым результативным игроком матча стал нападающий «Металлурга» Юхо Ламмикко, который набрал 3 (1+2) очка. Дубль в составе победителей оформил Игорь Швырёв. По два балла за результативность у магнитогорского клуба также набрали Николай Кулёмин (1+1), Григорий Дронов (0+2) и Максим Карпов (0+2). Заброшенными шайбами у «Амура» отметились Валентин Пьянов и Александр Горшков.
Мемориал имени Ивана Ромазана. Мемориал Ромазана
13 августа 2020, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Пьянов (Йордан) – 10:22' (5x3) 0:2 Горшков (Ушенин Вячеслав, Полунин) – 11:22' (5x4) 1:2 Кулёмин (Бек, Ламмикко) – 12:14' (5x5) 2:2 Швырёв (Чибисов, Карпов) – 19:51' (6x5) 3:2 Швырёв (Дронов, Ламмикко) – 25:51' (5x5) 4:2 Прохоркин (Дронов, Карпов) – 35:05' (5x4) 5:2 Ламмикко (Кулёмин, Хлыстов) – 53:46' (5x5)
Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.
- 13 августа 2020
-
20:15
-
19:49
-
19:39
-
18:52
-
18:40
-
18:07
-
17:15
-
17:00
-
16:55
-
16:43
-
16:23
-
15:40
-
15:15
-
15:12
-
14:50
-
14:22
-
13:59
-
13:30
-
13:12
-
12:35
-
12:14
-
11:45
-
11:20
-
10:59
-
10:30
-
10:11
-
09:57
-
09:30
-
09:06
-
08:41
-
08:30
-
08:19
-
07:50
-
07:16
-
06:58
Партнерский контент