Три очка Ламмикко помогли «Металлургу» обыграть «Амур» на мемориале Ромазана

Магнитогорский «Металлург» и хабаровский «Амур» провели матч в рамках традиционного предсезонного мемориала Ромазана. Победу одержала команда Ильи Воробьёва — 5:2 (2:2, 2:0, 1:0). Для магнитогорского клуба эта победа стала второй на турнире.

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Металлурга» Юхо Ламмикко, который набрал 3 (1+2) очка. Дубль в составе победителей оформил Игорь Швырёв. По два балла за результативность у магнитогорского клуба также набрали Николай Кулёмин (1+1), Григорий Дронов (0+2) и Максим Карпов (0+2). Заброшенными шайбами у «Амура» отметились Валентин Пьянов и Александр Горшков.

Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.