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Три очка Ламмикко помогли «Металлургу» обыграть «Амур» на мемориале Ромазана

Три очка Ламмикко помогли «Металлургу» обыграть «Амур» на мемориале Ромазана
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» и хабаровский «Амур» провели матч в рамках традиционного предсезонного мемориала Ромазана. Победу одержала команда Ильи Воробьёва — 5:2 (2:2, 2:0, 1:0). Для магнитогорского клуба эта победа стала второй на турнире.

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Металлурга» Юхо Ламмикко, который набрал 3 (1+2) очка. Дубль в составе победителей оформил Игорь Швырёв. По два балла за результативность у магнитогорского клуба также набрали Николай Кулёмин (1+1), Григорий Дронов (0+2) и Максим Карпов (0+2). Заброшенными шайбами у «Амура» отметились Валентин Пьянов и Александр Горшков.

Мемориал имени Ивана Ромазана. Мемориал Ромазана
13 августа 2020, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Пьянов (Йордан) – 10:22' (5x3)   0:2 Горшков (Ушенин Вячеслав, Полунин) – 11:22' (5x4)   1:2 Кулёмин (Бек, Ламмикко) – 12:14' (5x5)   2:2 Швырёв (Чибисов, Карпов) – 19:51' (6x5)   3:2 Швырёв (Дронов, Ламмикко) – 25:51' (5x5)   4:2 Прохоркин (Дронов, Карпов) – 35:05' (5x4)   5:2 Ламмикко (Кулёмин, Хлыстов) – 53:46' (5x5)

Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.

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